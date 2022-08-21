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21.08.2022 13:43
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У МВС закликали українців 23-25 ​​серпня ховатися в укриття при кожній тривозі

У МВС закликали українців 23-25 ​​серпня ховатися в укриття при кожній тривозі

Бути максимально обережними та 23-25 ​​серпня ховатися в укриття при кожній тривозі закликав громадян України перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький:

«Що стосується порад громадянам на ці дні… Насамперед при плануванні своїх маршрутів, переміщення, в обов’язковому порядку, заздалегідь дізнайтеся, де є місця укриття, щоб у разі сигналу повітряної тривоги, що лунає, ви могли дуже швидко і оперативно дістатися до укриття. Відповідно, сам сигнал тривоги треба виконувати безумовно та безальтернативно, щоб максимально убезпечити себе».

Карта укриттів

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