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У МЗС назвали причину загострення відносин з Угорщиною

У МЗС назвали причину загострення відносин з Угорщиною

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Єгор Божок назвав причину загострення у відносинах між Україною та Угорщиною

Про це повідомляє "Голос Америки".

Єгор Божок вважає причиною загострення у відносинах Києва та Будапешта політику угорського прем'єра Віктора Орбана. За його словами, загострення у відносинах між країнами пов'язане з політикою угорського іредентизму, так званого возз'єднання територій, яку просуває Орбан та його соратники.

"Ключовою розбіжністю між Києвом та Будапештом зараз є те, що ми називаємо тих, хто мешкає в Закарпатській області громадянами України угорського походження, а Будапешт вважає їх угорцями, що мешкають на території Закарпаття. І тут я підкреслюю - Закарпаття, навіть не Закарпатської області України", - сказав Божок.

За його словами, кінцевою метою угорського уряду є створення анклаву на території України. Він додав, що політика Орбана створює проблеми не лише в Україні, але й в деяких країнах Євросоюзу.

"Це те, чого вони добилися в Сербії, і чому протидіють Словаччина та Румунія", - сказав Божок.

• 18 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що не розуміє, чому Україна так негативно реагує на візити угорських чиновників на Закарпаття напередодні позачергових виборів у Верховну Раду.

Источник: espreso.tv

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