У МЗС України повідомили, скільки договорів з РФ є чинними

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив, що до війни між Україною і РФ було укладено 453 двосторонніх угод. Зараз залишається чинними близько 300 документів, але триває подальша ревізія того, від чого може відмовитися Україна. Про це він розповів в інтерв’ю «Укрінформ».

«Ми не йдемо на радикально-емоційні кроки, які можуть зашкодити нашим громадянам. Ми не розірвали дипломатичні відносини з Росію, не припинили свою дипломатичну присутність у Росії, відповідно, громадяни України до карантину вільно туди переміщалися, і перебуваючи на території РФ, мали змогу отримати захист», — зазначив дипломат.

За його словами, якщо скасувати відразу всі угоди, Україна може опинитись у патовій ситуації, коли не буде механізму захисту інтересів українських громадян на території РФ.

«Згадайте ситуацію, коли Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією, а для представлення інтересів треба шукати посередника, який буде займатися захистом інтересів своїх громадян у Росії. Я не знаю, яка кількість грузинів перебуває зараз на території Російської Федерації, але в нас це мільйони людей – як громадян України, так і етнічних українців, які проживають у Росії», — сказав він.

Тому наразі чинними є функціональні договори – частково договірна база в рамках СНД і частково двостороння. Але міністерствам і відомствам їх поступово переглядають, щоб оптимізувати і залишити мінімально необхідну кількість документів, які б дозволили зберігати належний рівень захисту прав та інтересів громадян України.

«Ми маємо зважати на необхідність дотримання всіх процедур виходу чи припинення дії договорів, щоб потім не було двоякого трактування чинності певних документів», — сказав Боднар.

Источник: sprotyv.info

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