У МЗС засудили доручення Путіна спростити отримання російських виплат для жителів ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України засудило доручення президента Росії Володимира Путіна, який доручив уряду РФ спростити отримання російських виплат для жителів ОРДЛО.

«Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал «держпослуги» як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір», – йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій ввечері 29 січня.

«Прикметно, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України. У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям», – додали в міністерстві.

МЗС закликало Росію скасувати ухвалене рішення, «припинити подібні гібридні провокації» й утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, насамперед у роботі «нормандського формату» і Тристоронньої контактної групи.

29 січня пресслужба Кремля повідомила, що Путін доручив російському уряду розглянути питання про спрощений порядок звернень для отримання соціальних виплат із російського бюджету громадянами РФ, які живуть на території непідконтрольних Україні окремих районів Донецької і Луганської областей.

Доручення Путіна кабінет міністрів Росії має розглянути до 1 травня цього року.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, кількість російських паспортів, виданих на окупованих територіях, сягнула 630 тисяч.

Звернення до Путіна зроблено на тлі безпрецедентного загострення ситуації на кордоні Росії та України. Численні джерела повідомляють про концентрацію значного угруповання російських військ у регіоні. Влада західних країн підозрює Москву у підготовці повномасштабного військового вторгнення. Кремль це категорично заперечує.​

Источник: radiosvoboda.org

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