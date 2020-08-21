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У Національній академії сухопутних військ триває вступна кампанія на курси лідерства офіцерського складу

У Національній академії сухопутних військ триває вступна кампанія на курси лідерства офіцерського складу

Цьогоріч для вступу на інноваційні курси зареєструвались понад 100 кандидатів

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вони складають вступні випробування, зокрема з фізичної підготовки, проходять психологічне тестування та медичну комісію. Також враховується середній бал їхнього диплома про вищу освіту, яку вступники здобули раніше у цивільних вишах.

Проєкт передбачає інтенсивну підготовку громадян України віком до 30 років, які мають вищу освіту не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, лише за один рік. Спочатку його було апробовано під час підготовки декількох десятків слухачів, які здобували фах командирів механізованих та артилерійських підрозділів. Після успішного завершення пілотного проєкту ця система підготовки була запроваджена також і в інших військових навчальних закладах нашої країни, а в самій Національній академії сухопутних військ було збільшено кількість напрямів та обсяг підготовки.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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