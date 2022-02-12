«У нас тоже есть разведка». Зеленский высказался о возможном вторжении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшим другом врага была бы паника в Украине. Таким образом он в ходе брифинга в Херсонской области в субботу, 12 февраля, прокомментировал информацию о возможном вторжении РФ уже на следующей неделе, которую накануне обнародовали мировые СМИ со ссылкой на данные американской разведки.

Зеленский подчеркнул, что в информационном пространстве сейчас слишком много новостей об этом.

По его словам, Украина как государство должна рассчитывать на себя и своих военных.

«Мы должны быть готовы в любой день. Я считаю, что в пространстве слишком много информации о полномасштабной войне с РФ, даже говорят есть соответствующие данные. Мы понимаем, что риски есть. Если есть информация о 100%-м вторжении 16 числа, то давайте нам эту информацию. Мы получаем информацию от нашей разведки», — заявил он.

Относительно информации со стороны США и партнеров Зеленский заявил, что Украина принимает ее во внимание.

«Но мы должны четко ее анализировать и готовиться к любым рискам», — добавил он.

По его словам, пока полномасштабной войны нет.

«И я должен говорить с обществом, имея реальную информацию. Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что появляющаяся информация о возможном вторжении может провоцировать панику в стране и никак не помогает Украине. А паника, по его словам, является лучшим другом врага.

Напомним, сегодня вблизи админграницы с Крымом идут учения МВД, на которых присутствует Зеленский.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.

Источник: Корреспондент

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