У НАТО відреагували на вимогу РФ щодо виведення сил з Румунії і Болгарії

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю румунському порталу Digi24.

"Наша відповідь була і залишається чіткою та прозорою: питання розміщення сил НАТО на його території – це не питання для обговорення. Робота НАТО, де та в якій конфігурації, залежно від потреб безпеки, ми розміщуємо нашу військові сили – це не справа Російської Федерації, так само як ми не вказуємо Російській Федерації, де розміщувати чи не розміщувати власні сили на своїй території", – заявив Джоане.

"Ми говоримо Російській Федерації, що це абсолютний анахронізм і це повернення в до складних періодів європейської історії – ідеї, що можна погрожувати військовим вторгненням сусідній європейській державі, суверенній, незалежній та демократичній. Це – справжня червона лінія, а не та, про яку каже керівник дипломатії в Москві", – наголосив він.

Реакція заступника генсека НАТО з'явилася після того, як у МЗС РФ заявили, що Росія хоче отримати від Заходу гарантії виведення сил Альянсу з Румунії та Болгарії.

Наприкінці 2021 року Росія опублікувала проєкти договору зі США та угоди з НАТО з питань безпеки. Москва, зокрема, вимагає від Заходу зобов’язань щодо не розширення НАТО і відмови від створення військових баз у пострадянських країнах.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом. Москва заявила, що чекає на письмову відповідь Заходу якнайшвидше.

Источник: eurointegration.com.ua

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