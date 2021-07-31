У НБУ прогнозують зростання цін на електроенергію для населення кілька років підряд

У НБУ прогнозують підвищення цін на електроенергію для населення у 3 кварталі 2021 році, а у 2022-2023 роках темпи зростання цін на електроенергію будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за липень 2021 року.

"Очікується, що в ІІІ кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами залежно від обсягів споживання.

Таке підвищення додасть 0.3 в. п. внеску до індексу споживчих цін", - прогнозують в НБУ.

"У 2022-2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів", - підкреслили в регуляторі.

Водночас в НБУ прогнозують, що за підсумками 2021 року середньозважена ціна газу буде близькою до поточної "завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення".

"Проте тарифи на опалення та ГВП підвищаться, оскільки вони не коригувались у 2020 році.

Інші житлово-комунальні послуги також подорожчають під впливом збільшення заробітних плат працівникам та інших виробничих витрат", - резюмували в НБУ.

Источник: epravda.com.ua

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