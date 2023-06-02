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У Немишлянському районі Харкова проводять роботи

У Немишлянському районі Харкова проводять роботи

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» за останні три місяці вивезло понад 7,3 тис. куб. м побутових відходів з вулиць Олімпійської, Танкопія, Харківських Дивізій, проспекту Льва Ландау.

Як повідомили на підприємстві, вивезення сміття з цієї частини Немишлянського району не припинялося з початку повномасштабного вторгнення.Напередодні на цьому маршруті працював екіпаж сміттєвозу у складі водія Сергія Лук’янчука та вантажника Павла Ромашка. Обидва комунальники з перших днів війни не припинили роботу і за цей час неодноразово потрапляли в зони обстрілів.«Коли вивозили побутові відходи з вулиці Олімпійської, заїхали за будинок. І тільки-но поїхали, туди прилетіла ракета. Бачили багато поранених, машину, що горіла. Ми дивом уціліли», – розповів Павло Ромашко.Попри складності воєнного часу, міняти роботу комунальники не збираються.

Агентство Телевидения Новости

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