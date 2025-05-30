У Німеччині запропонували вивезти золотий запас зі США у відповідь на торговельну війну Трампа — Bild

Як повідомляє видання, Європейська асоціація платників податків спільно з низкою представників партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) зажадали негайного повернення золота на батьківщину.

Приводом для цього стали зростаюча напруженість у трансатлантичних відносинах через розв'язану президентом Дональдом Трампом торговельну війну, а також сумніви в незалежності Федеральної резервної системи США.

«Це золото рано чи пізно зацікавить адміністрацію Трампа. Через рік чи два воно може просто зникнути. Тому ми повинні повернути його зараз, поки не стало надто пізно», — сказав Bild голова Європейської асоціації платників податків Міхаель Егер.

На сьогодні Німеччина має другий за обсягом золотий запас у світі після США — 3 375 тонн. При цьому майже 37% цього обсягу, тобто понад 1 250 тонн, зберігаються за океаном — у Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

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Росія платила Ірану за дрони золотими злитками, йдеться у звіті вашингтонського Центру перспективних оборонних досліджень (C4ADS).

Росіяни передали іранській компанії Sahara Thunder, проти якої США ввели санкції, щонайменше 1,8 тонни золотих злитків. Їхня вартість еквівалента $104 мільйонам. Так обходили американські санкції. Такий спосіб оплати також забезпечує більшу анонімність.

Росія платила за дрони й дирхамами — валютою Об’єднаних Арабських Еміратів — на рахунок банку в Дубаї. Для цього вони користувалися зонами вільної торгівлі ОАЕ. У звіті також припускають, що іранські структури, які опинилися під санкціями, можуть користуватися криптовалютами.

▪️Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує.

Джерело: https://t.me/znua_live/203656, https://t.me/babel/68837

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