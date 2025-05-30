Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:57
Просмотров: 46

У Німеччині запропонували вивезти золотий запас зі США у відповідь на торговельну війну Трампа — Bild

У Німеччині запропонували вивезти золотий запас зі США у відповідь на торговельну війну Трампа — Bild

Як повідомляє видання, Європейська асоціація платників податків спільно з низкою представників партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) зажадали негайного повернення золота на батьківщину.

Приводом для цього стали зростаюча напруженість у трансатлантичних відносинах через розв'язану президентом Дональдом Трампом торговельну війну, а також сумніви в незалежності Федеральної резервної системи США.

«Це золото рано чи пізно зацікавить адміністрацію Трампа. Через рік чи два воно може просто зникнути. Тому ми повинні повернути його зараз, поки не стало надто пізно», — сказав Bild голова Європейської асоціації платників податків Міхаель Егер.

На сьогодні Німеччина має другий за обсягом золотий запас у світі після США — 3 375 тонн. При цьому майже 37% цього обсягу, тобто понад 1 250 тонн, зберігаються за океаном — у Федеральному резервному банку Нью-Йорка.

------------

Росія платила Ірану за дрони золотими злитками, йдеться у звіті вашингтонського Центру перспективних оборонних досліджень (C4ADS).

Росіяни передали іранській компанії Sahara Thunder, проти якої США ввели санкції, щонайменше 1,8 тонни золотих злитків. Їхня вартість еквівалента $104 мільйонам. Так обходили американські санкції. Такий спосіб оплати також забезпечує більшу анонімність.

Росія платила за дрони й дирхамами — валютою Об’єднаних Арабських Еміратів — на рахунок банку в Дубаї. Для цього вони користувалися зонами вільної торгівлі ОАЕ. У звіті також припускають, що іранські структури, які опинилися під санкціями, можуть користуватися криптовалютами.

▪️Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує.

Джерело: https://t.me/znua_live/203656, https://t.me/babel/68837

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Американський суд постановив заблокувати введені Трампом мита — BBC
29.05.2025 07:21    107
У некоторых россиян случилась истерика
29.05.2025 06:40    254
Мерц погрожує Трампу заходами проти техгігантів США у разі загострення торговельної війни
28.05.2025 10:56    150
Microsoft звільнила програміста з 25-річним стажем за рішенням ШІ-алгоритму
28.05.2025 10:43    156
Продажи Tesla в ЕС рушатся: впереди десять конкурентов, включая немецкие и китайские бренды
28.05.2025 09:05    115
Слова, слова, слова... Новини останнього тижня або двох
28.05.2025 08:40    120
Илон Маск должен предстать перед судом из-за своей роли в DOGE при Трампе
28.05.2025 08:31    89
Дональд Трамп знову зібрався приєднувати Канаду до США
28.05.2025 08:19    117
Дев'ятий випробувальний пуск корабля Starship закінчився невдачею — BBC.
28.05.2025 07:25    115
Холодна зустріч на ПА НАТО
28.05.2025 07:16    248
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 