У Норвегії збирають кошти на «Байрактар» для ЗСУ

Оце так підтримка! У Норвегії також збирають кошти на «Байрактар» для ЗСУ

Норвежці планують зібрати 55 мільйонів крон (близько $5,5 мільйона) та передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

У першої тисячі людей, які перекажуть щонайменше 250 крон, буде можливість долучитися до вибору назви.

Нагадаємо, раніше кошти на БПЛА для ЗСУ вже збирали Литва та Польща.

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На «Армію дронів» уже зібрали понад 510 мільйонів гривень!

Частину від цієї суми спрямують на придбання 60 мультикоптерів Matrice, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров:

Ці дрони із точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані.

Крім цього, Федоров розповів, що тривають перемовини зі США, Німеччиною, Португалією, Японією та Ізраїлем щодо закупівлі інших потужних безпілотників.

Джерело: https://t.me/spravdi/13539

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