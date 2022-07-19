Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 59

У Норвегії збирають кошти на «Байрактар» для ЗСУ

У Норвегії збирають кошти на «Байрактар» для ЗСУ

Оце так підтримка! У Норвегії також збирають кошти на «Байрактар» для ЗСУ

Норвежці планують зібрати 55 мільйонів крон (близько $5,5 мільйона) та передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

У першої тисячі людей, які перекажуть щонайменше 250 крон, буде можливість долучитися до вибору назви.

Нагадаємо, раніше кошти на БПЛА для ЗСУ вже збирали Литва та Польща.

-----

На «Армію дронів» уже зібрали понад 510 мільйонів гривень!

Частину від цієї суми спрямують на придбання 60 мультикоптерів Matrice, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров:

Ці дрони із точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані.

Крім цього, Федоров розповів, що тривають перемовини зі США, Німеччиною, Португалією, Японією та Ізраїлем щодо закупівлі інших потужних безпілотників.

Джерело: https://t.me/spravdi/13539

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У рф оштрафували Google на майже 22 мільярда рублів за невидалення інформації про війну
Сегодня 08:39    74
"Залишити армію ворога без дронів": IT-Армія України атакувала магазини електроніки в РФ
Сегодня 08:29    92
Рада підтримала звільнення від мобілізації тих, хто втратив на війні родичів
Сегодня 08:20    74
Навчальний рік в Україні: в МОН пропонують почати з 15 серпня і ввести заняття по суботах
Сегодня 08:10    91
«Контракти за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий?» - бабуся розповідає окупанту, що йому надали фіктивний контракт. Перехоплення
Сегодня 08:01    107
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 липня 2022 року
Сегодня 07:53    113
Знищені російські склади та бази (КАРТА)
Сегодня 07:35    121
Российский бизнес вымирает со скоростью тысяча компаний в день
Сегодня 07:26    101
Якщо білорусь перетне наш кордон, то дипвідносини будуть розірвані – Кулеба
Сегодня 07:17    102
Оперативна інформація станом на 06.00 19.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    110
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 