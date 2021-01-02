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У новорічну ніч кордон держави посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів

У новорічну ніч кордон держави посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів

Уноворічну ніч кордон держави посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів.

Упродовж новорічної доби на в’їзд та виїзд з України прикордонники оформили 31,6 тис. громадян. Зокрема в нашу державу прослідувало 20,4 тис. осіб, а з України – 11,2 тис. осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 9,4 тис. транспортних засобів.

Особлива увага на кордоні приділяється безпеці пасажирів. Проводяться заходи щодо недопущення переміщення зброї та вибухівки, а також перетинання кордону протиправними елементами та потенційними нелегальними мігрантами.

Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску 32 особам, із них - більше 10 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 2 недійсних документи, 5 осіб було затримано за незаконний перетин кордону.

Також прикордонні наряди, що несуть службу в пунктах пропуску і по за ними, посилено кінологами зі службовими собаками, а для тривалого віддаленого несення служби прикордонників забезпечено усім необхідним.

Патрулювання з посиленими заходами безпеки будуть тривати й надалі.

"Державна прикордонна служба бажає щасливих новорічних та різдвяних свят! Бережіть себе! Ми – на варті", - наголошують прикордонники.

Источник: kmu.gov.ua

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