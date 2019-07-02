Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:30
Просмотров: 69

У об'єднаних громадах на Харківщині відбулися вибори

У обєднаних громадах на Харківщині відбулися вибори

30 червня в області відбулися перші вибори голови та депутатів Олексіївської ОТГ Первомайського району.

Про це повідомили в Харківському центрі розвитку місцевого самоврядування. Всього в Олексіївській ОТГ проголосувало 2687 жителів. На посаду сільського голови претендувало четверо осіб.

Перемогу отримав Анатолій Страхов, за якого проголосувало 1640 людей, він раніше очолював Єфремівську сільраду, що ввійшла до складу ОТГ. Тетяна Лапінська набрала 95 голосів, Віктор Намчук — 751 голос, Василь Фатєєв — 167 голосів.

Також довибори депутатів відбулися на території Малоорчицької сільської ради, яка приєдналася до Зачепилівської ОТГ, та на території Коротичанської селищної ради, яка приєдналася до Пісочинської ОТГ.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрили посадовців слідчого відділу поліції на хабарі у десять тисяч доларів США (ВІДЕО)
Сегодня 08:27    7
Реконструкція лицарських турнірів у Харкові (ВІДЕО)
Сегодня 08:12    32
Верховный суд разрешил Клюеву баллотироваться в парламент
Сегодня 07:51    41
В Харькове среди продуктов питания нашли наркотик (ФОТО)
Сегодня 07:42    90
ФСБ готовит «захват» украинского парламента: стали известны подробности
Сегодня 07:34    154
На Харківщині шкільний випускний закінчився бійкою та смертю підлітка
Сегодня 07:16    79
У центрі Харкова з’явилось штучне озеро (ВІДЕО)
Сегодня 06:48    197
В Харькове остановлено строительство домов
Сегодня 06:12    241
Вже не кандидат: ЦВК скасувала реєстрацію мажоритарника, якого «Голос» відкликав після викриття «Схем»
01.07.2019 10:46    240
Вакарчук назвал условие прекращения концертов "Океана Эльзы"
01.07.2019 10:26    338
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 