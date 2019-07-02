У об'єднаних громадах на Харківщині відбулися вибори

30 червня в області відбулися перші вибори голови та депутатів Олексіївської ОТГ Первомайського району.

Про це повідомили в Харківському центрі розвитку місцевого самоврядування. Всього в Олексіївській ОТГ проголосувало 2687 жителів. На посаду сільського голови претендувало четверо осіб.

Перемогу отримав Анатолій Страхов, за якого проголосувало 1640 людей, він раніше очолював Єфремівську сільраду, що ввійшла до складу ОТГ. Тетяна Лапінська набрала 95 голосів, Віктор Намчук — 751 голос, Василь Фатєєв — 167 голосів.

Також довибори депутатів відбулися на території Малоорчицької сільської ради, яка приєдналася до Зачепилівської ОТГ, та на території Коротичанської селищної ради, яка приєдналася до Пісочинської ОТГ.

Источник: slk.kh.ua

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