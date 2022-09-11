У окупантів – мінус 2 винищувача, 1 гелікоптер та два БпЛА за добу

Командування Повітряних сил показало уламки російського винищувача Су-34, збитого підрозділом протиповітряної оборони.

За даними Генштабу, здобу було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки противника. ППО знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Противник продовжує зазнавати втрат: на Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також, відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку. За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів.

Агентство Телевидения Новости