У парламентах країн НАТО Україну бачать членом альянсу, — спікер Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Чмілітє-Нільсен прокоментувала зустріч представників парламентів країн НАТО, яка відбулася 2-3 червня в рамках підготовки до саміту альянсу у Вільнюсі. За її словами, більшість країн бачать Україну частиною НАТО у майбутньому.

"Насправді є згода і в тому, що треба збільшити фінансування оборони окремих країн, і в питанні членства України в НАТО. Цю країну практично всі, хто виступав, бачать серед членів НАТО. Сподіваємося, це станеться якнайшвидше", — заявила спікер Сейму.

**Напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що Україні нічого робити на Вільнюському саміті, якщо країни-члени альянсу не нададуть Києву гарантій безпеки та сигналів про майбутній вступ до НАТО після війни.

Джерело: https://t.me/znua_live/96258

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