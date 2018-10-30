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У підрозділах Західного регіонального управління проведено тренінги із протидії переміщенню через державний кордон осіб за підробленими документами

У підрозділах Західного регіонального управління проведено тренінги із протидії переміщенню через державний кордон осіб за підробленими документами

Головним експертно-криміналістичним центром Держприкордонслужби продовжується планова робота із підвищення компетенції інспекторського складу з питань безпеки документів та виявлення в них ознак підробок.

Минулого тижня на базі відділів прикордонної служби «Рава-Руська», «Краковець» та «Шегині» інструкторами Головного експертно-криміналістичного центру спільно з співробітниками Посольства США в Україні проведено триденні тренінги з питань безпеки паспортних документів.

До занять залучався офіцерський та інспекторський склад Львівського та Мостиського прикордонних загонів, який безпосередньо бере участь у перевірці документів під час оформлення осіб у пунктах пропуску через державний кордон.

Навчальні тренінги були організовані для формування сучасних поглядів інспекторського складу на систему захисту паспортних документів, виявлення ознак підробки документів громадян США, вивчення порядку проведення співбесід з іноземцями та основні категорії осіб, які використовують підроблені документи з метою спроб незаконного перетину державного кордону України.

Варто зазначити, що систематична організація та проведення таких тренінгів є ефективною практичною складовою у системі професійної підготовки персоналу з виявлення фальсифікованих документів та стає сучасною платформою для підвищення фахового рівня особового складу, який безпосередньо здійснює перевірку паспортних та інших документів у пунктах пропуску через державний кордон України.

Источник: dpsu.gov.ua

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