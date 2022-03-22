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У Пентагоні заявили, що Росії не вистачає високоточних ракет

У Пентагоні заявили, що Росії не вистачає високоточних ракет

РФ зіткнулася з нестачею високоточних ракет, оскільки деякі з них не запускаються, не потрапляють у ціль або не вибухають під час контакту.

Як повідомляє CNN, один із високопоставлених представників оборонного відомства США заявив, що через проблеми з поставкою високоточних ракет РФ почала більше застосовувати “тупі бомби”. За словами представника Пентагону, Росія застосувала вже багато крилатих ракет на сьогодні і було багато випадків того, що ці боєприпаси не спрацьовували.

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