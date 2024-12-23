У поліції нагадали, що загрожує за феєрверки під час війни
Під час воєнного стану на території України повністю заборонено використання, продаж та зберігання піротехнічних виробів, таких як феєрверки, салюти, петарди та інші засоби, що створюють шумові й світлові ефекти. За порушення передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність.
Про це повідомили в патрульній поліції України.
«Піротехнічні вироби – це засоби, які створюють шумові та світлові ефекти. Наразі подібні засоби завдають шкоди психологічному здоров’ю населення, адже подібні до звуків вибухів, тому можуть лякати людей і тварин, які переживають жахи війни», – йдеться в повідомленні.
Відповідальність за порушення
За незаконний продаж або використання піротехніки передбачено:
адміністративну відповідальність за статтями 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП – санкції включають штрафи з можливою конфіскацією виробів;кримінальну відповідальність за статтею 296 Кримінального кодексу України – покарання варіюється від штрафу до позбавлення волі.
Про громадян, які запускають феєрверки, або характерний звук від використання піротехніки, правоохоронці просять повідомляйте на лінію 112/102.