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У Польщі вимагають від Росії компенсації за збитки у Другій світовій війні

У Польщі вимагають від Росії компенсації за збитки у Другій світовій війні

Лідер партії "Право та справедливість" Яросалав Качинський заявив, що Росія повинна виплатити Польщі компенсацію за збитки, завдані під час Другої світової війни

Про це він заявив у інтерв'ю Bild.

За словами Качинського, Росія має так як і Німеччина сплатити репарації Польщі. Однак він зізнається, що відшкодування від Москви очікувати скоро точно не варто.

"Росії теж слід було б заплатити. Я не думаю, що наше покоління дочекається, що Москва прийме відповідальність. Але у наших вимог немає терміну давності ", - сказав Качинський.

Нагадаємо, 18 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив вище російське керівництво у фальсифікації історії його країни.

Источник: espreso.tv

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