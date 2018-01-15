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15.01.2018 16:23
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У Порошенко ответили на критику МВФ по законопроекту об Антикоррупционном суде

У Порошенко ответили на критику МВФ по законопроекту об Антикоррупционном суде

Президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации президента Украины.

«Законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», - говорится в комментарии.

В Администрации президента заявляют, что сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому «все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте».

Также в АПУ указали на то, что президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого антикоррупционного суда. Читайте такжеСоздание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко

Как известно, сегодня, 15 января, издание «Европейская правда» сообщило, что Международный валютный фонд в письме председателя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена на имя главы Администрации президента Украины Игоря Райнина официально проинформировал украинскую власть о том, что принятие президентского законопроекта «О Высшем антикоррупционном суде» в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

«Представление президентом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) должно было стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако относительно того проекта, который был представлен 22 декабря, у нас есть серьезные оговорки, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии», - сказано в письме ван Родена.

Издание сообщает, что всего в документе - девять системных замечаний.

 

Агентство Телевидения Новости

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