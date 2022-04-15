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У приватний сектор гуманітарку будуть доставляти мобільні пункти видачі

У приватний сектор гуманітарку будуть доставляти мобільні пункти видачі

Харків’янам, які мешкають у приватному секторі, безкоштовно доставляють продукти харчування та гарячі обіди.

Зокрема, мобільний пункт видачі гуманітарної допомоги щоденно працює у Немишлянському районі, понад третину території якого займає приватний сектор, а це 8,6 тис. будинків.«Мешканцям цих домоволодінь сьогодні надзвичайно складно та небезпечно діставатися до торговельних центрів. Тому в районі відпрацьована чітка система щоденної роботи мобільного пункту видачі гуманітарної допомоги», – повідомили в Адміністрації Немишлянського району. 

Таким же чином харків’ян підтримують і у Московському районі міста.

«Команда міського голови Ігоря Терехова та волонтери за участю вуличних комітетів продовжують надавати мешканцям приватного сектору гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та гарячої їжі», – повідомили в райадміністрації.

Агентство Телевидения Новости

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