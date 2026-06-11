У пункті "Шегині – Медика" на півтора року обмежили проїзд для автобусів

З 15 червня 2026 року в пункті пропуску "Шегині – Медика" розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги на в'їзд до Республіки Польща.

Про це повідомила Державна митна служба України.

"За інформацією митної адміністрації Республіки Польща, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в'їзд до Республіки Польща у пункті пропуску "Шегині – Медика", – говориться у повідомленні.

За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.

У зв'язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині – Медика" на цей період здійснюватися не буде.

Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

Джерело: epravda.com.ua

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