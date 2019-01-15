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У Путина назвали условия завершения конфликта на Донбассе

У Путина назвали условия завершения конфликта на Донбассе

Для завершения конфликта на Донбассе Украине следует разобраться с последствиями якобы "гражданской войны".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в своем интервью "Аргументам и фактам".

Он отметил, что Кремль не слышит на украинской политической арене голосов, которые "призывали бы к трезвости".

"Для того чтобы куда-то двигаться, необходимо, чтобы Украина разобралась с последствиями своей гражданской войны, пересмотрела свой курс на полное отторжение двух крупнейших регионов страны», - заявил Песков.

Он также назвал нынешнее обострение отношений между странами с предвыборной кампанией Петра Порошенко.

"Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе", - добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что вероятность того, что ситуация на Донбассе со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине.

 

Агентство Телевидения Новости

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