У Раді зареєстрували законопроєкт про перезавантаження Укроборонпрому

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Відповідний документ за номером 3822 був опублікований на сайті Ради 9 липня 2020 року.

Ініціаторами законопроєкту №3822 стали члени Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де напередодні відбувся розгляд проєкту закону. Цей комітет визначено головним з розгляду законопроекту №3822.

Документ визначає нормативно-правову рамку для реорганізації державних підприємств-учасників “Укроборонпрому” у товариства, 100% акцій яких належить державі.

За словами Мустафи Найєма, заступника генерального директора Концерну з питань взаємодії з органами державної влади, законопроєкт дає законодавчий старт для реалізації комплексної стратегії з трансформації Державного концерну "Укроборонпром", яку нова команда Концерну презентувала навесні цього року.

Перезавантаження Укроборонпрому, розповів Найєм, передбачає корпоратизацію державних підприємств – перетворення їх на державні акціонерні товариства, що дасть можливість створювати спільні підприємства з іноземними партнерами та залучати прямі інвестиції в галузь. Також проєкт передбачає спеціальні процедури та механізми оздоровлення держпідприємств і створення необхідної матеріально-технічної бази для подальшої зміни їх юридичної форми власності та запровадження корпоративного управління.

Зокрема, проєкт спрощує процедуру передачі між держпідприємствами та господарськими товариствами майна, продукції, контрактів та фінансових зобов’язань. З метою одержання додаткових коштів підприємства отримують можливість самостійно розпоряджатися нерухомим майном, яке не забезпечує основні види діяльності або не використовується понад 3 років у виробництві і подальше його використання не планується. При цьому, усі кошти від реалізації надлишкового та непрофільного майна державних підприємств Концерну будуть направлені виключно на потреби цих підприємств і не будуть виведені з галузі.

Також нові норми надають можливість передачі контрактів за Державного оборонного замовлення, програм підвищення обороноздатності і безпеки держави, інших договорів, а також обслуговування пов’язаних з цим кредитів, гарантій та отримання інших фінансових послуг між самими підприємствам та між новоствореними господарськими товариствам. Таким чином, наслідки від юридичного перетворення у акціонерні товариства будуть мінімізовані, а фінансові, контрактні та соціальні зобов’язання держпідприємств – збережені, пояснює Найєм.

Законопроєкт запроваджує нову систему корпоративного управління на підприємствах після їх корпоратизації – за міжнародними стандартами. На цих товариствах з’являться наглядові ради та інститути незалежних генеральних директорів, функції управління ризиками, сучасні моделі планування промислового виробництва та контролю якості.

За словами Мустафи Найєма, фахівці Державного концерну "Укроборонпром" брали активну участь у підготовці законопроєкту, який, у підсумку, покликаний вирішити більшість проблемних моментів щоденної роботи підприємств УОП, готує їх до контрольованої трансформації та ефективної роботи після перетворення.

Нагадаємо, стратегія трансформації “Укроборонпрому” передбачає корпоратизацію державних та казенних підприємств-учасників Концерну у відповідності до нової законодавчої бази і поступове запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління державними компаніями. Після цього відбудеться консолідація підприємств Концерну у галузеві державні холдингові компанії. Наразі планується створення щонайменше 6 державних холдингових компаній: авіаційної, авіаремонтної, ракетобудівної, бронетанкової груп компаній (холдингів або корпорацій), а також радарних та морських систем.

Метою реформи "Укроборонпрому" є якісне посилення оборонного сектору, збільшення обсягів виробництва сучасної техніки, а також інтенсивне створення інноваційних розробок та розвиток важкої промисловості.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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