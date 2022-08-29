У разі обов’язкової евакуації жителів Харківщини обіцяють забезпечити транспортом і тимчасовим житлом

Сьогодні в Харківській області відпрацьовують план евакуації на випадок, якщо в цьому буде необхідність, із трьох громад Харківщини – Золочівської, Дергачівської та Чугуївської, повідомляє ХОВА.

«У нас в абсолютно плановому режимі проходить підготовка до таких заходів. Наразі підстав для обов’язкової евакуації в Харківській області з тих територій, які підконтрольні ЗСУ, немає», – наголосив Олег Синєгубов.

Голова ХОВА зазначив, що обов’язкове вивезення людей можливе з населених пунктів, де або безпосередньо можуть проходити бойові дії, або є ризик окупації, або є вірогідність, що взимку за низьких температур буде пошкоджено критичну інфраструктуру й теплоносій не подаватиметься до помешкань.

Також начальник ОВА зауважив, що евакуйованих забезпечать транспортом та вже визначено населені пункти, які тримають у резерві місця для тимчасового розміщення жителів Харківщини.

Агентство Телевидения Новости