У рейтингу індексів корупції Україна повернулася до результатів 2017 року – TI

Україна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року. Такі результати дослідження Індексу сприйняття корупції-2019.

Про це йдеться на сайті Transparency International Ukraine.

Тепер Україна посідає 126 місце зі 180 країн. Поруч у рейтингу — Киргизстан, Азербайджан та Джибуті.

Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка не змінила своїх позицій (28 балів, 137 місце). Очікувано серед сусідів лідирує Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Також, цього року спостерігаємо зниження індексу у сусідів: Румунія — мінус 3 бали, Угорщина — на 2, Молдова на 1.

“CPI враховує дослідження за останні два роки. З початку 2017-го в Україні фактично відбувалося згортання реформ і боротьби з корупцією. Влада відверто намагалася обмежити незалежність антикорупційних органів, затягувала запуск Вищого антикорупційного суду, створювала законодавчі перепони. Що говорити про політичну заангажованість тодішнього НАЗК і провальну судову реформу. Останні пару років влада проігнорувала більшість рекомендацій, а деякі з них були критично важливими”, — зазначив виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.

На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. Станом на кінець року, було виконано або частково виконано лише 6 з них, і ті в останньому кварталі 2019-го.

Зокрема влада не посилила контролю за фінансуванням політичних партій, не змінила спосіб формування органів суддівського самоврядування та не покарала винних в організації нападів на активістів;

Аби змінити ситуацію, владі необхідно реалізувати чимало ініціатив. Зокрема:

сформувати незалежну та професійну судову владу;

забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери;

позбавити Службу безпеки України повноважень у сфері протидії економічним і корупційним злочинам;

підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції;

запровадити відкритий та підзвітний процес приватизації державного майна.

До слова, лідери CPI суттєво не змінилися. На першому місці — Нова Зеландія та Данія, які набрали по 87 балів. Примітно, що 8 з 10 країн у першій десятці — представниці Західної та Північної Європи. У кінці списку опинилися Сомалі (9), Південний Судан (12) і Сирія (13).

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Источник: ukrinform.ua

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