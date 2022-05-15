Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:39
Просмотров: 63

У Реєстрі декларацій можна отримати дані про свою власність. Як скористатися послугою

У Реєстрі декларацій можна отримати дані про свою власність. Як скористатися послугою

У Реєстрі декларацій з’явилася функція, яка дозволить отримати дані про свою нерухомість чи транспортні засоби і полегшить заповнення декларації тим, хто втратив документи про власність.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

У НАЗК зазначили, що через війну багато людей були змушені поспіхом покинути домівки. Дехто з них втратив документи, а хтось і житло.

"У таких умовах декларанти позбавлені можливості швидко і просто отримати інформацію про власність, тому НАЗК запускає в Реєстрі декларацій спеціальну функцію — "Дані для декларації", — йдеться у повідомленні.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, ця функція допоможе спростити процес декларування для публічних службовців.

"Ми планували її ще в довоєнний час для того, щоб підстрахувати декларантів та показати, де вони могли помилитися під час заповнення торішньої декларації. Проте зараз до першочергової мети додалася ще й нова — допомогти людям, які втратили документи”, — сказав він.

За його словами, функція "Дані для декларації" не може повністю допомогти із заповненням усієї необхідної інформації, але полегшить посадовцям пошук даних і допоможе уникнути помилок, які вони могли зробити в попередніх деклараціях.

Функція дозволяє дізнатися інформацію про нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва і транспортні засоби, які належать або належали декларанту, або які він успадкував, а також наявні обтяження, відомості про які є в реєстрах.

НАЗК також оприлюднило детальну інструкцію, як скористатися функцією. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-reyestri-deklaratsij-z-yavylasya-funktsiya-yaka-dozvolyt-deklarantam-diznavatysya-vidomosti-pro-svoyu-vlasnist-nayavni-v-reyestrah-vona-polegshyt-zapovnennya-deklaratsiyi-dlya-tyh-hto-vtratyv-dokum/

Источник: suspilne.media

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 06.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:22    24
Война оставила без работы почти 5 млн украинцев – ООН
Сегодня 07:21    22
Прикарпатьеоблэнерго подверглось хакерской атаке
Сегодня 07:11    35
У G7 кажуть, що військова допомога буде продовжуватись, а зміну кордонів України «ніколи не визнають»
Сегодня 06:27    74
ЕС упростит конфискацию имущества российских олигархов
Сегодня 06:18    70
Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС и осуждает путинскую агрессию
Сегодня 05:59    83
Хроника поражения
Сегодня 02:26    189
Оперативна інформація станом на 18.00 14.05.2022 щодо російського вторгнення
14.05.2022 18:39    233
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05
14.05.2022 10:11    208
Россия планировала захватить часть регионов Украины и провести там референдумы. Но план провалился, - британская разведка
14.05.2022 10:04    251
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 