У Реєстрі декларацій можна отримати дані про свою власність. Як скористатися послугою

У Реєстрі декларацій з’явилася функція, яка дозволить отримати дані про свою нерухомість чи транспортні засоби і полегшить заповнення декларації тим, хто втратив документи про власність.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

У НАЗК зазначили, що через війну багато людей були змушені поспіхом покинути домівки. Дехто з них втратив документи, а хтось і житло.

"У таких умовах декларанти позбавлені можливості швидко і просто отримати інформацію про власність, тому НАЗК запускає в Реєстрі декларацій спеціальну функцію — "Дані для декларації", — йдеться у повідомленні.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, ця функція допоможе спростити процес декларування для публічних службовців.

"Ми планували її ще в довоєнний час для того, щоб підстрахувати декларантів та показати, де вони могли помилитися під час заповнення торішньої декларації. Проте зараз до першочергової мети додалася ще й нова — допомогти людям, які втратили документи”, — сказав він.

За його словами, функція "Дані для декларації" не може повністю допомогти із заповненням усієї необхідної інформації, але полегшить посадовцям пошук даних і допоможе уникнути помилок, які вони могли зробити в попередніх деклараціях.

Функція дозволяє дізнатися інформацію про нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва і транспортні засоби, які належать або належали декларанту, або які він успадкував, а також наявні обтяження, відомості про які є в реєстрах.

НАЗК також оприлюднило детальну інструкцію, як скористатися функцією. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/u-reyestri-deklaratsij-z-yavylasya-funktsiya-yaka-dozvolyt-deklarantam-diznavatysya-vidomosti-pro-svoyu-vlasnist-nayavni-v-reyestrah-vona-polegshyt-zapovnennya-deklaratsiyi-dlya-tyh-hto-vtratyv-dokum/

Источник: suspilne.media

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