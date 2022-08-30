У Реєстрі судових рішень закриють доступ до ще одного виду інформації

Народні депутати від фракції «Слуга народу» Марія Мезенцева, Віталій Безгін, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко та інші зареєстрували законопроект 7708 про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо нерозголошення відомостей про місця розташування військових частин та іншої інформації.

Так, пропонується внести зміни, відповідно до яких у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені адреси місць розташування та найменування військових частин, інші відомості, що дають можливість ідентифікувати місця несення служби військовослужбовцями Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України.

Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.

«Законом «Про доступ до судових рішень» (ст. 7) заборонено при оприлюдненні текстів судових рішень на офіційному вебпорталі судової влади розголошувати відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями (наприклад, “Особа_1”, “Особа_2” і т.д.). Ця заборона не поширюється на оприлюднення відомостей про місця розташування військових частин. Неконтрольоване розголошення даних у судових рішеннях щодо місць розташування військових частин та іншої військової інформації може бути використане агресором - російською федерацією», - вважають автори.

Разом з тим, законопроектом не передбачено, що має бути зроблено з текстами тих судових рішень, у яких вже вказана ця інформація та який ресурс має бути задіяний, аби закрити ці дані.

Джерело: sud.ua

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