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У РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО: заявление Пентагона
Российская Федерация не может решать, какие страны присоединятся к НАТО, а какие — нет.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает НВ.
«Украина должна сама решать, с кем ей контактировать. (Решение о) членстве в НАТО в любом случае будет приниматься суверенными государствами, которых оно касается, и НАТО. Это не тот вопрос, по которому у господина Путина есть право вето», — сказал Кирби.
Источник: sprotyv.info
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