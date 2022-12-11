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У Росії 12-річний школяр отримав повістку

У Росії 12-річний школяр отримав повістку

У Росії триває мобілізація, хоча у Кремлі неодноразово заявляли, що вона закінчена. Проблеми із набором солдатів, мабуть, настільки масштабні, що повістки видають і дітям.

Наприклад, 12-річний росіянин із Красноярського краю отримав повістку від військкомату, повідомляє місцевий Telegram-канал ЧП Канськ.

Мама дитини скаржиться, що на військовий облік у Росії ставлять у 16 років, проте її синові лише 12.

«Наскільки мені не зраджує пам'ять, то на облік ставлять з 16-17 років… Питання… Навіщо дитину просять з'явитися у військкомат і стати на ВО? Чи щось змінилося?», - запитала жінка.

Коментатори зазначили, що повістки для дітей не рідкість. Матері «призовника» порадили звернутися за допомогою до прокуратури.

Джерело: nv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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