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У Росії оприлюднили радянські оригінали «пакту Молотова-Ріббентропа»

У Росії оприлюднили радянські оригінали «пакту Молотова-Ріббентропа»

Зліва направо: німецький дипломат Фрідріх Ґаус, міністра закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп, генеральний секретар СРСР Йосип Сталін та народний комісар закордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов. Підписання пакту Молотова-Ріббентропа, 23 серпня 1939 року

У Росії вперше оприлюднили радянські оригінали Договору про ненапад між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною, укладеного 23 серпня 1939 року, а також секретного додаткового протоколу до нього. Раніше історикам були доступні фотокопії німецьких оригіналів документу, відомого як «Пакт Молотова-Рібентропа».

Скан-копії документів оприлюднив 31 травня фонд «Історична пам’ять», зазначивши, що їх надав Історично-документальний департамент Міністерства внутрішніх справ Росії.

Текст документу був оприлюднений у 1990-х роках, але це перша публікація візуальних образів документів.

Документи надруковані на друкарській машинці, під ними стоять підписи народного комісара закордонних справ СРСР В’ячеслава Молотова – «уповноваженням Уряду СРСР» – а також міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа.​

У секретному протоколі до Договору про ненапад сторони домовляються «про розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі» у випадку «територіально-політичної перебудови областей, що входять до складу прибалтійських держав і Польщі». Москва та Берлін встановили межі сфер цих інетресів.

Через декілька днів після підписання угоди, 1 вересня 1939 року, Німеччина напала на Польщу, почавши цим Другу світову війну.

17 вересня радянські війська вторглися на територію Польщі. Польська територія була розділена між СРСР та Німеччиною згідно з положенням про «сфери інтересів», окреслені в секретному протоколі до пакту Молотова-Ріббентропа.

Источник: radiosvoboda.org

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