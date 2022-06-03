У ЄС повідомили деталі 6-го пакету санкцій проти росії, погодженого вчора

● Санкції проти співробітників служб безпеки та військових, організацій промислового та технологічного сектору, олігархів, пропагандистів та членів їхніх сімей;

● Заборона на імпорт нафти з росії морським шляхом, який у поєднанні з рішеннями Польщі та Німеччини на національному рівні знизить на 92% імпорт російської нафти до кінця року;

● Відключення від системи Swift трьох російських банків, включаючи Ощадбанк, та одного білоруського банку;

● Розширення заборон на експорт до росії, включаючи хімікати та високотехнологічні товари;

● Заборона надання послуг російському нафтовому сектору;

● Заборона трьох російських ЗМІ, які беруть участь у поширенні пропаганди;

● Заборона на консультаційні послуги для російських операторів.

Офіційна публікація тексту рішення очікується 3 червня.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14456

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