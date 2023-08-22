У Салтівському районі закінчується реконструкція теплових пунктів
У Салтівській філії КП «Харківські теплові мережі» закінчується реконструкція п’яти центральних теплових пунктів, які будуть забезпечені сучасними системами диспетчеризації та працюватимуть в автоматичному режимі.
Реконструкція покращить якість опалення та гарячого водопостачання у 146 житлових будинках, п’яти школах, чотирьох дитсадках та лікувальних закладах на Північній Салтівці, повідомляють на сайті міськради.
Зараз комунальники закінчили всі роботи з монтажу тепломеханічної частини та завершують встановлення електричних систем автоматики та ізоляцію трубопроводів.
До опалювального сезону фахівці філії підготували 1035 будинків.
Також минулого тижня після планово-попереджувальних робіт була запущена остання з магістралей у Салтівському районі, і тепер гаряча вода подається практично до кожної оселі.