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У січні 2021 року інфляція очікувано склала 1,3% за місяць

У січні 2021 року інфляція очікувано склала 1,3% за місяць

Цінова ситуація повністю відповідає тенденціям кінця минулого року. В умовах триваючої невизначеності та січневого локдауну продовжувалось зміщення пріоритетів в споживанні на користь продовольчих товарів, що підтримало їх зростання на рівні сезонних значень. Так, продукти харчування подорожчали у січні на 1,5%, при тому, за розрахунками Мінекономіки, у середньому у січні впродовж 2018-2020 років ціни на цю групу товарів зростали на 1,6%, а у грудні 2020 р. - на 1,8%.

Другим за впливом на динаміку інфляції чинником стало постійне протягом 2020 року зростання цін на енергоносії на світовому ринку.

Слід зазначити, що натомість, за певними групами товарів навпаки у січні відбулось відчутне зниження цін. Зокрема, йдеться про одяг та взуття, де ціни знизилися відповідно на 3,9% та 4%.

На даному фоні підтримкою платоспроможного попиту населення в умовах карантину виступало подальше підвищення заробітної плати (відбулося підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до 6 тис. гривень).

В цілому у 2021 році, як і прогнозувалось, зростання споживчої інфляції, дещо перевищить цільовий рівень Національного банку. Причиною буде фактор відновлення економічної активності через пом’якшення карантинних заходів та зниження рівня майбутньої невизначеності на тлі поширення вакцинації у світі та в Україні. Також не варто відкидати і вплив накопиченого упродовж минулого року монетарного впливу (зростання грошової пропозиції (за оперативними даними Національного банку у 2020 році становило 28,7%) та тиску цін виробників, які упродовж минулого року (переважно внаслідок зовнішніх чинників) збільшилися на 14,5%.

Проте дія всіх цих чинників була прогнозованою і не призводитиме до кардинальних змін в тренді та не формуватиме негативних умов для розвитку економіки.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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