Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 122

У січні 2021 року споживчі ціни у річному вимірі зросли на 6,1%, а у місячному – на 1,3% - НБУ

У січні 2021 року споживчі ціни у річному вимірі зросли на 6,1%, а у місячному – на 1,3% - НБУ

У січні 2021 року споживчі ціни у річному вимірі зросли на 6,1%, а у місячному – на 1,3%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Показник очікувано вийшов за верхню межу цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в. п. Водночас він залишився трохи нижчим прогнозованого в Інфляційному звіті за січень 2021 року.

Подорожчання окремих продуктів харчування, палива та тютюнових виробів, а також подальше зростання споживчого попиту впливали на прискорення інфляції. Натомість зниження вартості природного газу в січні було стримуючим фактором.

Як і очікувалося, запровадження локдауну в січні не мало суттєвого впливу на динаміку цін.

У січні найбільше зростали адміністративно-регульовані ціни (до 11,7% р/р). Також збільшились темпи зростання цін на продовольчі товари, які входять до базової інфляції (до 5,8% р/р), та на сирі продукти харчування (до 5,5% р/р). Темпи зростання цін на послуги практично не змінилися (6,8% р/р).

З огляду на вплив низьких минулорічних врожаїв, подорожчання енергоресурсів та подальше зростання споживчого попиту очікується, що в першій половині 2021 року споживчі ціни продовжать зростати.

Надалі вплив проінфляційних чинників слабшатиме, що розверне інфляційну динаміку.

Монетарна політика Національного банку також буде спрямована на послаблення фундаментального тиску на ціни з боку стійкого споживчого попиту та на покращення інфляційних очікувань. Як наслідок, наприкінці поточного року інфляція становитиме 7%, але вже в першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в.п.

Детальний коментар Національного банку щодо рівня інфляції читайте за посиланням: https://cutt.ly/EkYBClx

Источник: facebook.com / Національний банк України﻿

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінцифра допоможе підприємцям успішно управляти фінансами в кризовий період
Сегодня 09:48    33
Крупный завод под Харьковом - на грани: денег нет, люди бросают работу
Сегодня 09:05    190
"Формуватиме учнів як адептів "Русского мира". Скандал із підручником з історії для школярів
Сегодня 08:54    109
Реформа інституційного догляду та виховання дітей – це тест на зрілість суспільства
Сегодня 08:44    95
При Міністерстві у справах ветеранів України запрацює кол-центр для надання консультацій захисникам України
Сегодня 07:23    118
“Укроборонпром” обещает решить проблемы Харьковского авиазавода
Сегодня 07:14    142
В Україні заборонили реєструвати російські вакцини від коронавірусу
Сегодня 06:55    122
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 лютого 2021 року
Сегодня 06:36    97
МОЗ забезпечить пацієнтів лікарськими засобами, закупівлю яких зірвало ДП “Медичні закупівлі України”
Сегодня 06:18    136
Как будут работать школы в Украине до окончания карантина: в МОН сделали заявление
Сегодня 06:09    229
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 