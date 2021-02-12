У січні 2021 року споживчі ціни у річному вимірі зросли на 6,1%, а у місячному – на 1,3% - НБУ

У січні 2021 року споживчі ціни у річному вимірі зросли на 6,1%, а у місячному – на 1,3%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Показник очікувано вийшов за верхню межу цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в. п. Водночас він залишився трохи нижчим прогнозованого в Інфляційному звіті за січень 2021 року.

Подорожчання окремих продуктів харчування, палива та тютюнових виробів, а також подальше зростання споживчого попиту впливали на прискорення інфляції. Натомість зниження вартості природного газу в січні було стримуючим фактором.

Як і очікувалося, запровадження локдауну в січні не мало суттєвого впливу на динаміку цін.

У січні найбільше зростали адміністративно-регульовані ціни (до 11,7% р/р). Також збільшились темпи зростання цін на продовольчі товари, які входять до базової інфляції (до 5,8% р/р), та на сирі продукти харчування (до 5,5% р/р). Темпи зростання цін на послуги практично не змінилися (6,8% р/р).

З огляду на вплив низьких минулорічних врожаїв, подорожчання енергоресурсів та подальше зростання споживчого попиту очікується, що в першій половині 2021 року споживчі ціни продовжать зростати.

Надалі вплив проінфляційних чинників слабшатиме, що розверне інфляційну динаміку.

Монетарна політика Національного банку також буде спрямована на послаблення фундаментального тиску на ціни з боку стійкого споживчого попиту та на покращення інфляційних очікувань. Як наслідок, наприкінці поточного року інфляція становитиме 7%, але вже в першій половині 2022 року повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в.п.

Детальний коментар Національного банку щодо рівня інфляції читайте за посиланням: https://cutt.ly/EkYBClx

Источник: facebook.com / Національний банк України﻿

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