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У січні-лютому 2021 року підприємства Укроборонпрому виробили більше продукції, ніж за аналогічний – доковідний – період торік (ІНФОГРАФІКА)

Підприємства Державного концерну "Укроборонпром" за підсумками січня–лютого 2021 року виготовили озброєння та військової техніки, надали послуг з їх ремонту та обслуговування, а також здійснили науково-дослідних робіт на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальний обсяг виробництва за вказаний термін становить 3,7 мільярда гривень, що на 0,22 мільярда гривень більше, ніж за січень-лютий 2020 року. При цьому підприємствам вдалося це зробити за умов карантинних обмежень, спричинених світовою пандемією.

У січні-лютому 2021 року підприємства Укроборонпрому виробили більше продукції, ніж за аналогічний – доковідний – період торік (ІНФОГРАФІКА)

У січні-лютому 2021 року підприємства Укроборонпрому виробили більше продукції, ніж за аналогічний – доковідний – період торік (ІНФОГРАФІКА)

Обсяг виробленої продукції (в тому числі робіт і послуг) підприємств бронетанкової галузі Концерну склав 106% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року та дорівнює 719 млн грн (676 млн грн у 2020 році відповідно).

Приросту в 10% порівняно з доковідними січнем–лютим 2020 року вдалося досягти на підприємствах радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування, а також на підприємствах із виготовлення високоточної зброї та боєприпасів Укроборонпрому. Обсяг виробництва склав 366 млн грн (334 млн грн у 2020 році) та 734 млн грн (667 млн грн у 2020 році) відповідно.

Водночас підприємства авіабудування та авіаремонту – здебільшого за рахунок послуг з обслуговування – наростили обсяги виробництва майже на чверть: 121%, або 1,7 млрд грн (1,4 млрд грн у січні–лютому 2020 року).

Разом із тим обсяг виробництва на суднобудівних та судноремонтних підприємствах у січні–лютому 2021 року порівняно з аналогічним періодом торік становить лише 48%, або 205 млн грн.

Це зумовлено тим, що у 2019 році ДП “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря” – “Машпроєкт” мало перехідний контракт, де завершення виробничого процесу припало на початок 2020 року.

За перші два місяці поточного року підприємства – спецекспортери Концерну уклали контрактів у 4,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

У січні-лютому 2021 року підприємства Укроборонпрому виробили більше продукції, ніж за аналогічний – доковідний – період торік (ІНФОГРАФІКА)

"Цих результатів нам вдалося досягти попри те, що карантинні заходи в основних країнах – партнерах України у військово-технічній сфері продовжуються", – наголосив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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