У січні міжнародні резерви України скоротилися на 1,1% - НБУ

Міжнародні резерви України за підсумками січня становлять 28,8 млрд дол станом на 1 лютого, що на 1,1% менше за показник резервів минулого місяця.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

У регуляторі зазначають, що зменшення на міжнародних резервів на 1,1% зумовлене погашенням зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави.

Водночас інтервенції Національного банку на валютному ринку та валютні надходження на користь уряду частково зрівноважили вплив платежів з обслуговування державного боргу на резерви.

Загальний обсяг платежів обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 311,4 млн дол. З них 197 млн дол були спрямовані на обслуговування та погашення держоблігацій, 66,4 млн дол - єврооблігацій. Валютні надходження на користь уряду від розміщення ОВДП становили 48,2 млн дол.

Також, Національний банк проводив інтервенції на міжбанку з продажу (на суму 20 млн дол) та з купівлі (40 млн дол) валюти. "В останні два тижні січня міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями", - додають у регуляторі.

Зокрема, на динаміку міжнародних резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У минулому місяці їхня вартість зменшилася на 68,7 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - підсумували у НБУ.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України за підсумками 2020 року зросли на 15% та становлять 29,13 мільярда доларів, що є найвищим показником з вересня 2012 року.

У НБУ заявили, що завдяки фінансування від МВФ та інших партнерів Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні 30 млрд доларів, попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»