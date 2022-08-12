У село під Дергачами повернули газопостачання

Через чисельні обстріли ворогом житлових будинків населений пункт у Дергачівській громаді з квітня залишався без газу.

Про це повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

“Майже місяць напружених робіт, з небезпекою для життя, знадобився фахівцям АТ «Харківгаз» для відновлення мереж села та відбудови комунікацій житлових будинків. За цей час було усунуто близько 100 пошкоджень на газопроводах, замінено зруйноване обладнання, встановлене на мережах”, – зазначили в Департаменті.

На цей час до газопостачання підключено близько 600 будинків мешканців населеного пункту. Роботи з пуску газу тривають.

Агентство Телевидения Новости