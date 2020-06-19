У шести містах України відкрито чергові курси професійного навчання за програмою НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців

В рамках програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців, у шести містах України, відбулася онлайн-церемонія відкриття курсів професійного навчання для 175 військовослужбовців за різними напрямами підготовки:

«Менеджмент» на базі Хмельницького центру перепідготовки та соціальної адаптації, Хмельницький національний університет, у м. Новоград-Волинський;

«Менеджмент перевезень і логістика» на базі навчального центру ГО «Ліга офіцерів», у м. Чернігів;

«Англійська мова» на базі Німецького центру «Баварський дім», у м. Одеса;

«Маркетинг на ринку товарів та послуг» на базі Таврійського агротехнологічного університету ім. Д. Моторного, ГО «Лідер», у Мелітополі;

«Менеджмент безпеки бізнесу» на базі Східноєвропейського університету ім. Л. Українки, ГО «Західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців», у м. Луцьк;

«Комунікаційні та інформаційні технології» на базі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», у м. Харків.

Зважаючи на діючі в країні карантинні обмеження, церемонію відкриття регіональних курсів, за допомогою онлайн-платформи, відкрив Крістофер Штаудт, менеджер програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців.

Довідково. З 2000 року НАТО підтримує Україну в реалізації Програми соціальної адаптації та перепідготовки колишніх військовослужбовців, та таких, які плануються до звільнення. На сьогодні Програма надає можливість пройти підготовку за такими напрямками, як менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден та ін., що викладаються на базі українських навчальних закладів та тренінгових інституцій.

Впродовж цих років курси проходили у більш ніж 60-ти містах та селищах по всій території України. На даний час близько 11 тис. колишніх військовослужбовців пройшли навчання за Програмою НАТО з перепідготовки. Крім перенавчання на цивільні спеціальності, мета програми включає надання допомоги у профорієнтації та пошуку роботи. За час роботи Програми НАТО, близько 80% випускників курсів успішно працевлаштовані за отриманими спеціальностями.

Источник: mil.gov.ua

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