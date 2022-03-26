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У Славутичі містяни голоруч виганяли окупантів

Російська техніка зайшла на територію міста-супутника Чорнобиля Славутича.

Напередодні повідомлялося про обстріли міста з боку росіян, які, за словами очевидців, вже проникли до Славутича. Проте було невідомо, чи штурмували вони будівлі місцевої влади.

Сотні громадян ще вранці вийшли на протести в центр міста, розгорнувши великий прапор України.

У соцмережі виклали відео з танками орків. На відзнятих очевидцями кадрах чути звуки вистрілів в бік людей. Але містяни танків не злякались, голоруч розвернули колону. Показова різниця між українцями та росіянами, які навіть у натовпі бояться ОМОНовців, коментують у соцмережах.

Агентство Телевидения Новости

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