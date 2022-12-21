У США розкрили вміст пакета військової допомоги Україні та тему зустрічі Президентів

Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

У межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися:

боєприпаси для HIMARS;500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.

А в межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані:

45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем “Град”; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів

Президент Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні у середу обговорять, як виглядатиме можливе припинення війни в Україні та «справедливий мир», повідомив речник Білого дому в ефірі телеканалу CNN.

На запрошення президента США Джо Байдена президент Зеленський вперше покинув Україну з початку широкомасштабної російської агресії, що триває вже понад 300 днів.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джона Кірбі, президент Байден вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап, і настав час обговорити те, як в Україні бачать її закінчення.

«Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про уявлення президента Зеленського про справедливий мир і про те, як це виглядатиме, які його складові і як ми допоможемо Україні досягти цього», – сказав Джон Кірбі в інтерв’ю CNN у середу вранці, за кілька годин до очікуваного прибуття до Вашингтона українського лідера

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