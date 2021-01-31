У США триває посилений курс підготовки двох екіпажів патрульних катерів типу «Айленд»

Як повідомляє інформаційне агентство «АрміяІнформ», у місті Балтимор (штат Меріленд, США) триває 10-тижнева допідготовка двох майбутніх екіпажів патрульних катерів класу «Айленд». Очікується, що самі катери надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року. Нині ж вони проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння.

Як належить, по прибуттю до США українські військові моряки пройшли двотижневий карантин. Після цього на базі суднобудівної верфі Берегової охорони США під керівництвом американських інструкторів розпочалося саме навчання.

Основною метою навчання українських екіпажів є досягнення необхідного рівня підготовки у питаннях безпечної та безаварійної експлуатації 110-футових патрульних катерів типу «Айленд».

— Загалом під час 10-тижневого навчання особовий склад має не лише якісно засвоїти курс підготовки, скласти проміжні тести за визначеними спеціальностями, але й здійснити контрольні виходи в море та за результатами отримати відповідні сертифікати з допуском до самостійного управління катерами типу «Айленд», — повідомив капітан 3 рангу Ігор Трухан.

Під час курсу підготовки українські екіпажі опанують будову та основні тактико-технічні характеристики катерів цього проєкту, засвоять правила боротьби за живучість, відповідно до вимог і стандартів Берегової охорони США, навчаться правильно та ефективно експлуатувати та обслуговувати катерні системи та озброєння, навігаційне обладнання та засоби зв’язку, а також пройдуть курс підготовки по роботі з Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) тощо.

Крім того, під час практичних занять наші екіпажі відпрацюють приготування катеру до походу, аварійне керування пошкодженим катером, буксирування та поповнення всіх видів запасів.

Особовий склад за сприятливої епідеміологічної обстановки відвідає столицю США Вашингтон, а також Філадельфію, Аннаполіс, Балтимор та інші історичні й культурні місця.

Планується проведення зустрічі з українською діаспорою, що проживає у Балтиморі, представники якої взяли активну участь у зустрічі військових моряків у міжнародному аеропорту Дуллес, коли вони прилетіли до США з України.

Источник: mil.gov.ua

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