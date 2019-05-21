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У Святогірську будують військовий госпіталь (ВІДЕО)

У Святогірську будують військовий госпіталь (ВІДЕО)

На будівництво нового чотириповерхового військового госпіталю виділено 40 млн грн з обласного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на зведення самої будівлі. Внутрішні роботи та придбання основної частини медичного обладнання будуть здійснені в наступному році.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку голови Донецької ВЦА.

У новому корпусі госпіталя пацієнтам надаватимуть діагностичні послуги, проводитимуть фізіотерапевтичні та реабілітаційні процедури. Там функціонуватиме басейн, а також операційний блок для проведення операцій поліклінічного впливу.

Наразі на об’єкті зводять стіни та оголошують конкурси на придбання необхідного обладнання, яке поставлятиметься по мірі готовності приміщень. Відкриття нового корпусу розширить спектр послуг та підвищить якість обслуговування пацієнтів.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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