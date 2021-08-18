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У Святогірську завершується будівництво госпіталю для захисників України

У Святогірську завершується будівництво госпіталю для захисників України

Про це повідомило Командування Медичних сил ЗС України

У Святогірську в рамках президентської програми “Велике будівництво” завершується будівництво госпіталю для учасників АТО та ООС.

Цей медичний заклад матиме 180 ліжок. Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу, в якому працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики, стане реабілітація захисників України.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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