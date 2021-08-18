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У Святогірську завершується будівництво госпіталю для захисників України
Про це повідомило Командування Медичних сил ЗС України
У Святогірську в рамках президентської програми “Велике будівництво” завершується будівництво госпіталю для учасників АТО та ООС.
Цей медичний заклад матиме 180 ліжок. Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу, в якому працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики, стане реабілітація захисників України.
Источник: gur.gov.ua
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