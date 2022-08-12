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У Терехова звільнили правицю Кернеса
Звільнено заступника Харківського міського голови Марину Стаматину. Відповідне рішення було ухвалено на сесії Харківської міської ради 10 серпня.
На сесії було схвалено зміни у складі виконавчого комітету міськради.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, Марину Стаматину звільнено, її вивели зі складу виконкому. Марина Стаматіна була віце-мером Харкова з питань правового забезпечення.
А ще вона була постійною партнерокою Геннадія Кернеса у бізнесі, та забеспечували його правову безпеку