У травні до Харкова прибули понад 1,3 тис. ВПО

У Харкові станом на 1 червня зареєстровано понад 216 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, лише у травні до міста прибули понад 1,3 тис. людей.

Серед ВПО, які мешкають у Харкові, – 13,8 тис. людей з інвалідністю, 27,9 тис. дітей і 60,2 тис. пенсіонерів. Для тимчасового проживання переселенців у місті функціонують 57 гуртожитків, де мешкають майже 7,2 тис. людей.

У Харкові також працюють гуманітарні хаби, які надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, в усіх районах організовано роботу пунктів видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід.

За підтримки благодійних і громадських організацій переселенцям надається додаткова допомога.

Зокрема, у квітні внутрішньо переміщені особи отримали понад 600 медичних ваучерів на 2 тис. грн кожен для придбання ліків.

