Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:53
Просмотров: 126

У травні до Харкова прибули понад 1,3 тис. ВПО

У травні до Харкова прибули понад 1,3 тис. ВПО

У Харкові станом на 1 червня зареєстровано понад 216 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, лише у травні до міста прибули понад 1,3 тис. людей.

Серед ВПО, які мешкають у Харкові, – 13,8 тис. людей з інвалідністю, 27,9 тис. дітей і 60,2 тис. пенсіонерів. Для тимчасового проживання переселенців у місті функціонують 57 гуртожитків, де мешкають майже 7,2 тис. людей.

У Харкові також працюють гуманітарні хаби, які надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, в усіх районах організовано роботу пунктів видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід.

За підтримки благодійних і громадських організацій переселенцям надається додаткова допомога.

Зокрема, у квітні внутрішньо переміщені особи отримали понад 600 медичних ваучерів на 2 тис. грн кожен для придбання ліків.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 