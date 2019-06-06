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У травні Україна вчасно виплатила 2,6 мільярда доларів боргів – Мінфін

У травні Україна вчасно виплатила 2,6 мільярда доларів боргів – Мінфін

Маркарова зазначила, що перший піковий борговий місяць року Україна пройшла спокійно

У травні Україні вчасно виплатила державні борги на суму 2,6 мільярда доларів. Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

«Перший піковий борговий місяць – травень з 2,6 млрд доларів погашення та обслуговування внутрішніх та зовнішніх зобов’язань пройдено спокійно, при цьому всі решта платежів зроблено в плановому режимі», – наголосила Маркарова.

Наступний піковий борговий місяць – вересень.

За даними Мінфіну, станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг України складав 79,82 мільярди доларів.

Источник: radiosvoboda.org

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