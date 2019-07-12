У трудовому кодексі з’явиться гнучкий графік та дистанційна робота

Мінсоцполітики ініціювало внесення змін до Кодексу законів про працю. Зокрема, пропонується ввести такі поняття, як “гнучкий робочий графік” та “дистанційна робота”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу Міністерства.

Проектом пропонується ввести “гнучкий режим робочого часу”, як форму організації праці, за якої допускається встановлення окремого режиму роботи за умови дотримання встановленої денної, тижневої або на певний період зайнятості норми тривалості робочого часу.

Гнучкий режим праці має такі компоненти, як фіксований час (протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці і виконувати свої посадові обов’язки); змінний час (протягом якого працівник на свій розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу); час перерви для відпочинку і харчування.

Гнучкий робочий графік не торкнеться багатозмінних підприємств або окремих видів роботи, де для виконання обов’язків необхідно бути присутнім на робочому місці.

Також проектом вводиться таке поняття, як “віддалена”, або “дистанційна робота”. Це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання або в іншому місці за вибором.

Крім того у проекті пропонується визначення “окремої” організація праці та інші нововведення, серед яких – збільшення відпустки на 4 дні, легалізація віддаленої роботи, унормування випробувального терміну, а також захист прав вагітних.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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