У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український противочовновий корвет ADA-класу «Гетьман Іван Мазепа».

Олена Зеленська стала його хрещеною і, як того вимагають морські традиції, вона надала настанову новому українському кораблю.

«У таких випадках до суден звертаються як до людей – із повагою та настановою. Отже, корвете «Гетьман Іван Мазепа», бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!»

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/17088

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