Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 107

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український противочовновий корвет

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український противочовновий корвет ADA-класу «Гетьман Іван Мазепа».

Олена Зеленська стала його хрещеною і, як того вимагають морські традиції, вона надала настанову новому українському кораблю.

«У таких випадках до суден звертаються як до людей – із повагою та настановою. Отже, корвете «Гетьман Іван Мазепа», бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!»

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український противочовновий корвет

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український противочовновий корвет

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український противочовновий корвет

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український противочовновий корвет

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/17088

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

416 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:52    56
Нацарапанные иконы и засечки на стенах: нардеп показал застенки в Волчанске
Сегодня 09:34    118
Наступного місяця жителі деокупованих територій отримуватимуть 2 200 гривень
Сегодня 09:21    109
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно
Сегодня 09:11    102
На Салтівці назріває конфлікт. Комунальники просять жителів покинути зруйновані будинки, жителі не хочуть переїжджати
Сегодня 09:10    163
На Харьковщине оккупанты разорили могилу героя АТО Мирослава Мислы
Сегодня 08:57    134
Утром рашисты нанесли очередной ракетный удар по Запорожью и селам Запорожского района
Сегодня 08:46    117
Рыцари шли "аки борове"...
Сегодня 08:46    153
Украина вернула из российского плена 808 человек
Сегодня 08:24    130
Більшість американців за вступ України до НАТО
Сегодня 08:15    109
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 