У Туреччині розпочали виробництво безпілотного військового судна

Турецька верф Ares розпочала серійне виробництво броньованого безпілотного судна AUSV, яке розробили у рамках проекту ULAQ. Про це повідомив представник верфі Онур Йилдирим, повідомляє Daily Sabah.

Безпілотне судно розробили у співпраці з компанією Meteksan Defense Industry. Йилдирим зазначив, що AUSV отримало бойовий модуль Koralp з кулеметом калібру 12,7 міліметра. Вогневі випробування судна завершили у січні.

Дальність плавання AUSV становить 400 кілометрів, а максимальна швидкість – 65 кілометрів на годину. Зазначається, що судно отримало сучасні прилади спостереження та обладнання зашифрованого зв’язку.

Безпілотним судном можна керувати дистанційно та через супутник. Також AUSV може виконувати завдання автономно. “При цьому всі системи, за винятком включення зброї, активуються автономно і дозволяють човну безпечно курсувати“, – пояснив представник верфі.

Джерело: portaltele.com.ua

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